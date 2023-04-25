Матич рассказал, что отличает Моуринью от других тренеров

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич высказался о совместной работе с Жозе Моуринью.

Сербский футболист и португальский тренер пересеклись в «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а сейчас вместе трудятся на благо «Ромы».

«У меня с самого начала сложились отличные взаимоотношения с Моуринью. Мы легко поладили, потому что он очень ценит мою самоотверженность, однако он всегда хочет от своих игроков большего. Жозе отличается от других тренеров невероятной жаждой побед и трофеев, и именно из-за него я в своё время вернулся в «Челси», – приводит журналист Альфредо Педулла слова 34-летнего хавбека.