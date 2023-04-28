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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли рассказал, кто из игроков «Милана» чаще всех посещает его кабинет

28 Апреля 2023 • 23:26 Комментировать
Рома
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Милан
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Через 18 ч. 42 мин.

Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал о взаимоотношениях с игроками своей команды.

57-летний специалист занимает должность у руля «россонери» с осени 2019 года. Под его руководства команда совершила впечатляющий скачок, что во многом объясняется благоприятной атмосферой в коллективе. Пиоли признался, что всегда готов побеседовать с игроками: «Все мои игроки для меня словно мои дети, и я думаю о них, даже когда нахожусь дома. Я каждый день разговариваю с ними о футболе и не только. Они молоды, и у них есть свои проблемы. Рафа [Леау] – игрок, который чаще всех бывал в моём кабинете за последние годы. Наша связь очень крепка», – цитирует Fotmob Пиоли.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Рафаэл Леау
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РОМА МИЛАН
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