Пиоли рассказал, кто из игроков «Милана» чаще всех посещает его кабинет

Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал о взаимоотношениях с игроками своей команды.

57-летний специалист занимает должность у руля «россонери» с осени 2019 года. Под его руководства команда совершила впечатляющий скачок, что во многом объясняется благоприятной атмосферой в коллективе. Пиоли признался, что всегда готов побеседовать с игроками: «Все мои игроки для меня словно мои дети, и я думаю о них, даже когда нахожусь дома. Я каждый день разговариваю с ними о футболе и не только. Они молоды, и у них есть свои проблемы. Рафа [Леау] – игрок, который чаще всех бывал в моём кабинете за последние годы. Наша связь очень крепка», – цитирует Fotmob Пиоли.