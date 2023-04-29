Ибрагимович больше не сыграет в этом сезоне

Нападающий «Милана» Златана Ибрагимович, скорее всего, пропустит остаток сезона из-за травмы голени. По информации от Football Italia, утреннее обследование подтвердило, что у шведа крайне мало шансов вернуться на поле до конца кампании.

Таким образом, Ибрагимович, скорее всего, уже провёл за «Милан» свой последний матч. У 41-летнего шведа летом заканчивается контракт, который руководство «россонери» пока не горит желанием продлевать.

Ибрагимович ранее намекал, что не собирается завершать карьеру. В четырёх матчах Серии А Златан в нынешнем сезоне забил один гол с пенальти.

Вместо Ибрагимовича «Милан» летом может пригласить нападающего «Болоньи» Марко Арнаутовича.