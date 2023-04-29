Амброзини: «Милану» трудно с закрывающимися командами»

Бывший полузащитник итальянского «Милана» Массимо Амброзини считает, что «россонери» трудно в игре с такими клубами, как «Рома», которые придерживаются «моуринщины» - футбола в специфической манере, напоминающей легендарный итальянский «катеначчо» образца 60-х годов прошлого столетия.

- В начале матча мне казалось, что ничья будет в пользу «Ромы», но сейчас я рад, что «Милан» спасся. «Россонери» всегда трудно с закрывающимися командами, а «Рома» провела очень солидный для себя матч, - цитирует слова Амброзини pianetamilan.it.

В следующем туре «Милан» примет «Кремонезе».