«Милан» нашёл звёздную замену Ибрагимовичу

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората может заменить Златана Ибрагимовича в «Милане».

41-летний швед регулярно выбывает из строя из-за травм, и в «Милане» пока не приняли решение относительно будущего форварда, чей контракт истекает в июне. По информации Gazzetta dello Sport, в случае ухода Ибрагимовича «россонери» планируют обратиться к Альваро Морате. 30-летний испанец уже знаком с Серией А по выступлениям за «Ювентус».

Действующий договор Альваро Мораты с мадридским «Атлетико» рассчитан до 2024 года, а его трансферная стоимость, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 25 млн евро.