Пиоли: «Избежали поражения, это уже неплохо»

В тридцать втором туре итальянского чемпионата «Милан» сыграл в Риме с местной «Ромой», подопечные Стефано Пиоли пропустили в добавленное арбитром время - но почти сразу после этого отыгрались. Пиоли считает, что его подопечные неплохо сыграли в прошедшем матче.

- Мы не играли плохо, скорее, хорошо, нам не хватало напора на последних тридцати метрах. Но матч мы контролировали. Были возможности, но не использовали их. Чем дальше в матче, тем меньше времени на то, чтобы делать вещи красиво, с блеском, приходится наваливаться. Сегодня мы не должны быть довольны результатом, но избежали поражения, что уже неплохо, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.