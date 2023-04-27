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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру будет готов к матчу с «Ромой»

27 Апреля 2023 • 14:00 Комментировать
Рома
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Милан
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29.04 19:00

Нападающий «Милана» Оливье Жиру должен помочь своей команде в ближайшем туре Серии А, где «россонери» встретятся с «Ромой». По информации от журналиста Даниэля Лонго, повреждение француза оказалось несерьёзным, он принимал участие на сегодняшней тренировке.

Отметим, что матч с «Ромой» будет иметь очень важное значение для гонки за топ-4 в Серии А. «Милан» сейчас располагается на четвёртой строчке, которая позволяет команде сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Тем не менее, у «Ромы» одинаковое количество очков с коллективом Стефано Пиоли. В спину этим клубам также дышит «Интер», у которого в активе на два пункта меньше.

Напомним, Жиру в этом сезоне забил 8 голов и отдал 4 ассиста в Серии А. Француз близок к продлению контракта с «Миланом».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Оливье Жиру
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РОМА МИЛАН
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