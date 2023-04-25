«Ньюкасл» нацелился на центрального защитника «Ромы»

Английский «Ньюкасл» приметил себе нового центрального защитника в Серии А. Как сообщает в социальных сетях журналист Николо Скира, «сорокам» интересен центрбек «Ромы» Роджер Ибаньес, который проводит свой четвёртый сезон в итальянском чемпионате.

Источник отмечает, что «Ньюкасл» пока лишь присматривается к кандидатуре 24-летнего Ибаньеса. Прошлым летом бразильцем также интересовались два испанских гранда – каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне Ибаньес провёл 27 матчей в чемпионате Италии, где записал на свой актив три забитых мяча. В сентябре 2022 года Роджер успел дебютировать за сборную Бразилии.