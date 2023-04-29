Леау дал послушать свой альбом Ибрагимовичу и рассказал об его реакции

Как известно, помимо футбола, португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау очень любит и музыку - настолько, что даже пробует себя в качестве исполнителя и даже уже записал альбом со своими песнями.

Португальский игрок ангольского происхождения поведал, что думает об его музыке Златан Ибрагимович - который, что любопытно, также представляет совсем не свою историческую родину.

- Я дал его послушать всем игрокам «Милана». Кто-то посмеялся, кому-то понравилось. Ибрагимович? Он рассмеялся и сказал, что мне лучше заниматься футболом. Но на самом деле почти все остальные поддержали меня, призвав заниматься тем, что мне нравится, - цитирует Леау pianetamilan.it.