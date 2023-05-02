Томори: «Будем заканчивать сезон наилучшим образом»

Английской защитник «Милана» Фикайо Томори сыграл свой сотый матч в составе клуба, это случилось в субботней игре с «Ромой», которая завершилась вничью - 1:1. По традиции, в ходе первой тренировки после игры его перед всей командой поздравил директор Паоло Мальдини, который произнес короткую стандартную для таких случаев речь. Словам шефа вторит и сам Фикайо:

- Спасибо всем за эти сто матчей с клубом, надеюсь, что этот сезон мы закончим наилучшим образом, - цитирует слова Томори pianetamilan.it.

В среду «Милану» предстоит сразиться с «Кремонезе» в рамках чемпионата Серии А.