Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» заинтересовалась полузащитником «Милана» слухи

27 Апреля 2023 • 23:14 Комментировать
Рома
...
Милан
1 2.75 X 3.05 2 2.75
29.04 19:00

Бельгийский полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе стал объектом интереса со стороны «Аталанты». Информацией делится TuttoMercatoWeb.

Напомним, молодой бельгиец стал игроком «россонери» в начале текущего сезона, однако результативными действиями в новой команде он не блещет. На его счету всего лишь одна голевая передача во всех официальных турнирах, которую он оформил ещё прошлым летом.

Ранее сообщалось, что «Милан» готов обменять де Кетеларе на игрока «Вест Хэма» Джанлуку Скамакку, который отлично знаком с итальянской Серией А. В английском клубе не в восторге от игры итальянца.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта Шарль де Кетеларе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.04.23 в 19:30
Лечче Лечче
Удинезе Удинезе
2.75 3.50 2.55
Видео
28.04.23 в 21:45
Специя Специя
Монца Монца
2.75 3.55 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Апреля
00:05 · Италия. Серия А
Крунич – о матче с «Ромой»: «Милан» едет в Рим за победой»
27 Апреля
23:56 · Италия. Кубок
«Фиорентина» не позволила забить «Кремонезе» и стала финалистом Кубка Италии 1
23:48 · Италия. Серия А
«Милан» нашёл звёздную замену Ибрагимовичу
23:14 · Италия. Серия А
«Аталанта» заинтересовалась полузащитником «Милана» слухи
22:57 · Италия. Серия А
«Наполи» нашёл замену Осимхену в другом топ-клубе Серии А
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может продать Хадсона-Одои – интерес проявляет клуб Серии А
21:56 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» отреагировал на перенос матча, который может стать чемпионским
21:51 · Англия. Чемпионшип
«Милан» нашёл бюджетную замену Ибрагимовичу
21:49 · Италия. Серия А
«Наполи» может отпраздновать чемпионство на поле – матч команды перенесли
21:46 · Италия. Серия А
17-летний вратарь «Сент-Этьена» Равьер перейдёт в «Милан»
21:42 · Италия. Серия А
Римский клуб хочет купить Берарди
21:40 · Англия. Премьер-лига
Райс Нелсон предложил свои услуги гранду Серии А
21:28 · Италия. Серия А
Ди Марию ждут в его родном клубе
20:54 · Италия. Кубок
Маркизио: «Интер» заслуженно вышел в финал Кубка Италии»
20:46 · Англия. Премьер-лига
«Милан» и «Вест Хэм» могут обменяться игроками слухи
Все новости
Рекомендуем