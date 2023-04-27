Бельгийский полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе стал объектом интереса со стороны «Аталанты». Информацией делится TuttoMercatoWeb.

Напомним, молодой бельгиец стал игроком «россонери» в начале текущего сезона, однако результативными действиями в новой команде он не блещет. На его счету всего лишь одна голевая передача во всех официальных турнирах, которую он оформил ещё прошлым летом.

Ранее сообщалось, что «Милан» готов обменять де Кетеларе на игрока «Вест Хэма» Джанлуку Скамакку, который отлично знаком с итальянской Серией А. В английском клубе не в восторге от игры итальянца.