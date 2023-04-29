Салемакерс: «Жаль, что не взяли три очка»

Гол Алексиса Салемакерса в добавленное к матчу время помог «Милану» спастись от поражения в игре с «Ромой», это случилось в рамках тридцать второго тура Серии А. Бельгийский футболист поделился своими мыслями по поводу забитого мяча, он расстроен тем, что его команда не смогла победить.

- Гол важен, но важнее результат команды. Нам были нужны три очка, но мы их не смогли получить. Очко - это лучше, чем ничего, но можно было победить. Теперь надо сконцентрироваться на концовке сезона, - цитирует слова Салемакерса pianetamilan.it.

В следующем туре «Милан» сразится с «Кремонезе».