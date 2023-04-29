Моуринью гордится «Ромой», несмотря на упущенную победу над «Миланом»

В субботу вечером вничью сыграли не только «Спартак» с «Ростовом», но и «Рома» с «Миланом». Команда Жозе Моуринью открыла счёт в добавленное ко второму тайму время, но успела и пропустить – 1:1.

После игры Моуринью не был слишком огорчён, несмотря на потерю двух зачётных баллов.

«Мы потеряли два очка, но только моя «Рома» могла провести такой матч против «Милана», учитывая все трудности, которые у нас есть. Мы не команда с дорогим составом – у нас каждый футболист ценен. Находиться здесь, бороться за топ-4 на пределе возможностей – только мы можем это делать. Я больше горд, чем расстроен», - сказал Моуринью, чьи слова приводит на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио.