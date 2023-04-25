«Рома» потеряла из-за травмы ещё одного игрока

В римской «Роме» ещё одна потеря. Столичный клуб, по информации Calciomercato, на время лишился защитника Диего Льоренте. У испанского игрока проблемы с мышцей левого бедра.

Напомним, во вчерашнем проигранном «Аталанте» матче (1:3) «Рома» потеряла и нападающего Пауло Дибалу.

Уже в грядущие выходные «Рому» ожидает одна из важнейших игр всего сезона – дома на «Стадио Олимпико» подопечные Жозе Моуриньо встретятся с конкурентом в борьбе за еврокубки – «Миланом».

В турнирной таблице итальянской Серии А после вчерашнего поражения римляне идут на пятом месте с 56 очками. Символично, что у «россонери» абсолютно столько же баллов.