Леау рассказал о реакции Ибрагимовича на его песни

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау серьёзно увлекается музыкой. В конце этого года португалец собирается выпустить уже второй свой альбом. Леау рассказал о том, как на его творчество реагируют его партнёры.

«Да, партнёры по «Милану» слушали мои песни. Кто-то смеялся, а кто-то поддерживал меня. Кто смеялся? Златан Ибрагимович. Он посоветовал мне сосредоточиться на футболе, а не на музыке. Но остальные сказали продолжать», - сказал Леау, чьи слова приводит португальский Record.

В сезоне 2022/2023 Леау провёл за «Милан» 41 матч. В них 23-летний форвард забил 13 голов и отдал 12 результативных передач на партнёров.