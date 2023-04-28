Пиоли: «Матч с «Ромой» вдвойне важен для «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о предстоящем поединке против «Ромы».

После 31 тура Серии А «Милан» располагается на четвёртый строчке, а «Рома» – на пятой, однако «россонери» опережают римлян лишь за счёт лучшей разницы голов. Победитель очного матча, который пройдёт в субботу, заметно укрепит свои позиции в верхней четвёрке.

«Этот матч важен вдвойне, и нам необходимо подойти к нему с правильным настроем. После этой встречи останется всего шесть игр. Наша главная цель в Серии А – финишировать в четвёрке. Разумеется, каждая победа приближает нас к этому», – заявил Пиоли на пресс-конференции.