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Павар и Люка Эрнандес присутствовали на вчерашнем матче «Милана»

24 Апреля 2023 • 12:39 Комментировать
Рома
...
Милан
29.04 19:00

Два защитника мюнхенской «Баварии» присутствовали на вчерашнем матче «Милана», когда команда Стефано Пиоли в рамках чемпионата Италии принимала у себя дома «Лечче». Речь идёт о Бенжамене Паваре и Люка Эрнандесе, чей брат Тео защищает цвета «россонери».

По информации от Football Italia, французы после матча зашли в раздевалку «Милана», чтобы пообщаться с футболистами клуба. Напомним, игра с «Лечче» завершилась победой «россонери» со счётом 2:0 благодаря дублю Рафаэла Леау.

Ранее Павара связывали с возможным уходом из «Баварии» ближайшим летом. Контракт игрока заканчивается в конце следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Бенжамен Павар Люка Эрнандес
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РОМА МИЛАН
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