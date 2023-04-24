Павар и Люка Эрнандес присутствовали на вчерашнем матче «Милана»

Два защитника мюнхенской «Баварии» присутствовали на вчерашнем матче «Милана», когда команда Стефано Пиоли в рамках чемпионата Италии принимала у себя дома «Лечче». Речь идёт о Бенжамене Паваре и Люка Эрнандесе, чей брат Тео защищает цвета «россонери».

По информации от Football Italia, французы после матча зашли в раздевалку «Милана», чтобы пообщаться с футболистами клуба. Напомним, игра с «Лечче» завершилась победой «россонери» со счётом 2:0 благодаря дублю Рафаэла Леау.

Ранее Павара связывали с возможным уходом из «Баварии» ближайшим летом. Контракт игрока заканчивается в конце следующего сезона.