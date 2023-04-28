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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Моуринью – отличный тренер, он дал игрокам «Ромы» нужный настрой»

28 Апреля 2023 • 15:23 Комментировать
Рома
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Милан
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29.04 19:00

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от ближайшего тура Серии А, где его команде предстоит сыграть на выезде с «Ромой». Итальянец также отдал должное тренеру «джаллоросси» Жозе Моуринью.

«Моуринью – отличный тренер, он дал игрокам «Ромы» нужный настрой. Нам предстоит сыграть очень сложный матч на выезде. Мы постараемся победить, как и в каждой другой игре», – сказал Пиоли на пресс-конференции.

«Милан» пока опережает «Рому» в турнирной таблице Серии А. У команд одинаковое количество очков. Чтобы сохранить за собой четвёртое место, «россонери» будет достаточно не проиграть в завтрашнем матче. В первом круге команда Пиоли обыграла «Рому» 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Жозе Моуринью Стефано Пиоли
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РОМА МИЛАН
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