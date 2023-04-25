В «Роме» считают, что травма Дибалы не должна оказаться серьёзной

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала, похоже, избежал серьёзного повреждения.

Аргентинец появился на замену во вчерашнем матче против «Аталанты» (1:3), но не смог доиграть встречу до конца из-за проблем с лодыжкой. По информации журналиста Филиппо Бьяфоры, в «Ромы» со сдержанным оптимизмом оценивают состояние Дибалы: считается, что тот отделался сильным ушибом, однако в ближайшее время будет проведено обследование, которое выявит точные сроки восстановления лидера атаки римлян.

Пауло Дибала стал автором 16 голов и восьми ассистов в 34 поединках за команду Жозе Моуринью в текущей кампании.