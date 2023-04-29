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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» пополнил список претендентов на восходящую звезду испанского футбола

29 Апреля 2023 • 02:29 Комментировать
Рома
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Милан
1 2.85 X 3.00 2 2.75
Через 15 ч. 43 мин.

Правый защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда заинтересовал «Милан».

18-летний футболист мог сменить клуб ещё зимой – подписать его пытались лондонский «Арсенал», «Ньюкасл» и «Ювентус», однако сделка не состоялась. Также различные ресурсы сообщали об интересе к латералю со стороны дортмундской «Боруссии». Согласно сведениям Calciomercato, к гонке за юным талантом присоединился «Милан». Руководство «россонери» рассматривает возможность подписания испанца в летнее трансферное окно.

Стоимость Ивана Фреснеды оценивается порталом Transfermarkt в 10 млн евро. В текущем сезоне игрок провёл 20 матчей за «Вальядолид».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Вальядолид трансферы футбола - лето 2023 Иван Фреснеда
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РОМА МИЛАН
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