«Милан» пополнил список претендентов на восходящую звезду испанского футбола

Правый защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда заинтересовал «Милан».

18-летний футболист мог сменить клуб ещё зимой – подписать его пытались лондонский «Арсенал», «Ньюкасл» и «Ювентус», однако сделка не состоялась. Также различные ресурсы сообщали об интересе к латералю со стороны дортмундской «Боруссии». Согласно сведениям Calciomercato, к гонке за юным талантом присоединился «Милан». Руководство «россонери» рассматривает возможность подписания испанца в летнее трансферное окно.

Стоимость Ивана Фреснеды оценивается порталом Transfermarkt в 10 млн евро. В текущем сезоне игрок провёл 20 матчей за «Вальядолид».