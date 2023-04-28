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Александр Мостовой: «Вся Барселона должна встречать Месси в аэропорту, а потом нести машину до «Камп Ноу» эксклюзив

28 Апреля 2023 • 09:40 Комментировать (3)
Барселона
...
Бетис
1 1.33 X 5.20 2 9.00
29.04 22:00

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

«Месси в любой ситуации нужен «Барселоне». Я не представлял его уход из «Барсы», но он, к сожалению, состоялся. И если он вернётся - это будет здорово. В этой «Барселоне» он будет играть нормально. Игры у них особо нет. Да, чемпионат возьмут, но их все равно лихорадит постоянно.

И Месси нужен «Барселоне», и «Барселона» нужна Месси. Он свое доказал уже давно, величайший игрок. Если он вернётся, то вся Барселона его в аэропорту должна встречать. А потом поднять на руки машину, в которой он сидит, и нести на руках до «Камп Ноу», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Александр Мостовой
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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ilinoize
28 Апреля 2023 в 10:33
Если он вернётся, то вся Барселона его в аэропорту должна встречать. А потом поднять на руки гроб, в котором он лежит, и под Astronomia нести на руках до кладбища
One Live
28 Апреля 2023 в 10:20
В футбол не играют титулы, в футбол играют игроки и Месси это история, его приход это будет очередной шаг назад в развитии. Мостовой правильно сделал, что не стал тренером, его место с дебилами комментаторами на Матч ТВ!
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