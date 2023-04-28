Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

«Месси в любой ситуации нужен «Барселоне». Я не представлял его уход из «Барсы», но он, к сожалению, состоялся. И если он вернётся - это будет здорово. В этой «Барселоне» он будет играть нормально. Игры у них особо нет. Да, чемпионат возьмут, но их все равно лихорадит постоянно.

И Месси нужен «Барселоне», и «Барселона» нужна Месси. Он свое доказал уже давно, величайший игрок. Если он вернётся, то вся Барселона его в аэропорту должна встречать. А потом поднять на руки машину, в которой он сидит, и нести на руках до «Камп Ноу», - сказал Мостовой.