​Доннарумма: «Каждый принимает поражение по-своему»

Острый кризис в «ПСЖ» - клуб проигрывает даже домашние матчи в чемпионате, где, как признавался ранее Томас Тухель, дозволяется лишь один раз за сезон сыграть вничью. Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма пояснил, почему футболисты парижского клуба теперь даже не общаются с поклонниками после матчей.

- Честно говоря, я не хотел бы говорить за всех. Кто-то общается, приветствует фанатов, кто-то нет. У нас нет проблем в команде с этим, каждый переживает поражение по-своему, - цитирует Доннарумму итальянское новостное агентство ITASportPress.

Итальянец выступает за «ПСЖ» с 2021 года.