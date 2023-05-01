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Чемпионат Франции. Лига 1

​Доннарумма: «Каждый принимает поражение по-своему»

01 Мая 2023 • 18:15 Комментировать
ПСЖ
1:3
Лорьян
окончен

Острый кризис в «ПСЖ» - клуб проигрывает даже домашние матчи в чемпионате, где, как признавался ранее Томас Тухель, дозволяется лишь один раз за сезон сыграть вничью. Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма пояснил, почему футболисты парижского клуба теперь даже не общаются с поклонниками после матчей.

- Честно говоря, я не хотел бы говорить за всех. Кто-то общается, приветствует фанатов, кто-то нет. У нас нет проблем в команде с этим, каждый переживает поражение по-своему, - цитирует Доннарумму итальянское новостное агентство ITASportPress.

Итальянец выступает за «ПСЖ» с 2021 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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