Доннарумма высказался в защиту Галтье после поражения «ПСЖ»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, что думает о положении Кристофа Галтье.

Рулевой парижан, как принято считать, дорабатывает свои последние месяцы в клубе. После воскресного домашнего поражения от «Лорьяна» (1:3) давление на Галтье вновь усилилось. По словам Доннаруммы, игроки продолжают верить в тренера: «Нам жаль, что всё так складывается, мы близки с Галтье. Мы должны были победить ради него. На тренера обрушилось слишком много критики, что, конечно, не может нам нравиться. Мы должны сохранять единство, чтобы выиграть чемпионат», – сказал в интервью Canal+ итальянец.

«ПСЖ» продолжает лидировать в Лиге 1 после 33-х туров, однако отрыв от «Марселя» сократился до пяти очков.