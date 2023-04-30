Галтье: «Удаление Хакими было очень глупым»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался о раннем удалении защитника Ашрафа Хакими в матче с «Лорьяном».

Марокканец подвёл свою команду, оставив её в меньшинстве уже на 20-й минуте после второй жёлтой карточки. На тот момент на табло горел счёт 0:1 в пользу гостей, а итоговый результат – поражение парижан 1:3.

«У Ашрафа не было причин так нервничать и напрягаться, – комментирует ситуацию Галтье. – Он всю неделю спокойно тренировался в общей группе. Он очень быстро получил первое предупреждение, а его вторая жёлтая карточка была крайне глупой. Это не могло не сказаться на игре команды», – цитирует L’Equipe наставника «ПСЖ».