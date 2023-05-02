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«Имей совесть, уйди» - Ротен «выгоняет» Верратти из «ПСЖ»

02 Мая 2023 • 17:19 Комментировать
ПСЖ
1:3
Лорьян
окончен

Бывший игрок «ПСЖ» Жером Роттен считает слабые выступления Марко Верратти одной из причин кризиса клуба, он призвал итальянского игрока покинуть клуб и уступить место более мотивированным игрокам ради блага «ПСЖ».

- Когда он теряет мяч, то страшно обижается, если ему что-то говорят, упрекают. Он считает себя таким сильным игроком... Но болельщики правы, он уже исчерпал себя, и, если уважает клуб, то должен покинуть его, - цитирует слова Жерома Роттена RMC Sport.

Напомним, что Марко Верратти выступает за «ПСЖ» с 2013 года, ранее он поиграл за итальянскую «Пескару». 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Жером Ротен Марко Верратти
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