«Имей совесть, уйди» - Ротен «выгоняет» Верратти из «ПСЖ»

Бывший игрок «ПСЖ» Жером Роттен считает слабые выступления Марко Верратти одной из причин кризиса клуба, он призвал итальянского игрока покинуть клуб и уступить место более мотивированным игрокам ради блага «ПСЖ».

- Когда он теряет мяч, то страшно обижается, если ему что-то говорят, упрекают. Он считает себя таким сильным игроком... Но болельщики правы, он уже исчерпал себя, и, если уважает клуб, то должен покинуть его, - цитирует слова Жерома Роттена RMC Sport.

Напомним, что Марко Верратти выступает за «ПСЖ» с 2013 года, ранее он поиграл за итальянскую «Пескару».