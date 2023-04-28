Хави: «Как только выиграем Ла Лигу, займёмся возвращением Месси»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес подогрел слухи о возможном возвращении в команду нападающего Лионеля Месси из «ПСЖ». Напомним, в конце сезона аргентинец может стать свободным агентом, если решит не продлевать истекающий контракт с коллективом Кристофа Галтье.

«Мы пока не думаем о возвращении Месси. Все наши мысли направлены на поединок с «Бетисом». Как только мы выиграем Ла Лигу, займёмся этим вопросом. Мы поговорим с Лионелем», – сказал Хави на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Хави одобрил возвращение Месси. Вот только удастся ли провернуть сделку из-за проблем с финансами – вопрос открытый.