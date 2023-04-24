Окружение Месси утверждает, что поездка игрока в Барселону не связана с трансфером

Поездка нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в Барселону не связана с будущим футболиста. По информации от Mundo Deportivo, окружение аргентинца утверждает, что Месси поехал чисто для того, чтобы отдохнуть со своей семьёй.

Напомним, Месси в последнее время активно связывают с возвращением в «Барселону» на правах свободного агента. Тем не менее, сейчас ситуация с трансфером находится лишь на начальной стадии.

Месси ранее выразил желание не продлевать контракт с «ПСЖ» и вернуться в «Барселону». «Сине-гранатовым» нужно разгрузить зарплатную ведомость, чтобы позволить себе трансфер нападающего.