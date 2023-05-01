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Чемпионат Франции. Лига 1

Пети: «Мбаппе не выиграет «Золотой мяч» в «ПСЖ»

01 Мая 2023 • 05:07 Комментировать
ПСЖ
1:3
Лорьян
окончен

Бывший чемпион мира 1998 года, выступавший за «Арсенал» и «Барселону» Эммануэль Пети скептически относится  к перспективам Килиана Мбаппе на «Золотой мяч» в его нынешнем клубе «ПСЖ». По его мнению, для этого Мбаппе придется покинуть парижан.

- Он побил все мыслимые рекорды во французском футболе, но для победы в Лиге чемпионов и для того, чтобы стать лучшим в мире и получить «Золотой мяч», надо уходить из «ПСЖ». Потенциал на «Золотой мяч» у Мбаппе есть, - цитирует слова Пети Legal Sportsbook.

Напомним, что Мбаппе выступает за свой нынешний клуб с 2017 года, ранее он играл за «Монако». 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Эммануэль Пети Килиан Мбаппе
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