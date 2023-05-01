Месси получил низкую оценку и от L’Equipe

«ПСЖ» плохо выступил в воскресном матче чемпионата Франции против «Лорьяна» (поражение 1:3). Авторитетное издание L’Equipe по обыкновению поставило оценки футболистам по итогам матча. Лионель Месси получил всего лишь 3 балла. Другой звёздный нападающий парижан – Килиан Мбаппе – получил 4 балла.

Ранее в 3 балла выступление Лионеля Месси в воскресенье оценил и французский филиал портала Goal.

Отметим, что «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая второй «Марсель» на пять зачётных баллов.

Следующий матч Лиги 1 «ПСЖ» проведёт 7 мая – против «Труа» на выезде.

Месси покинул «ПСЖ» и отправился в Саудовскую Аравию