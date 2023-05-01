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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси получил низкую оценку и от L’Equipe

01 Мая 2023 • 18:36 Комментировать
ПСЖ
1:3
Лорьян
окончен

«ПСЖ» плохо выступил в воскресном матче чемпионата Франции против «Лорьяна» (поражение 1:3). Авторитетное издание L’Equipe по обыкновению поставило оценки футболистам по итогам матча. Лионель Месси получил всего лишь 3 балла. Другой звёздный нападающий парижан – Килиан Мбаппе – получил 4 балла.

Ранее в 3 балла выступление Лионеля Месси в воскресенье оценил и французский филиал портала Goal.

Отметим, что «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая второй «Марсель» на пять зачётных баллов.

Следующий матч Лиги 1 «ПСЖ» проведёт 7 мая – против «Труа» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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