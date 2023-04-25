Хави: «Буду ли я тренировать Месси? Это лишь гипотеза»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес пока не думает о возвращении Лионеля Месси, у которого осталось чуть более месяца по контракту с «ПСЖ». Напомним, нападающий готов вернуться на «Камп Ноу», если руководство «сине-гранатовых» сможет провернуть сделку на правах свободного агента.

«Буду ли я тренировать Месси? Это лишь гипотеза. Сейчас мы сфокусированы на Ла Лиге, ничего больше не могу сказать. Я люблю говорить о Лионеле, у нас отличные отношения, но сейчас мы думаем о «Райо Вальекано», – сказал Хави на пресс-конференции.

«Барселона» за 8 туров до конца имеет преимущество в чемпионской гонке Ла Лиги в размере 11 очков.