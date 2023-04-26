Райо Вальекано - Барселона: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 31-м туре Ла Лиги «Райо Вальекано» примет «Барселону». После очередной осечки «Реала» каталонцы могут спокойно планировать остаток сезона, долгожданный титул уже не уплывет. Еще один шаг к нему можно сделать сегодня, если обыграть «Райо», середняка, который в этом сезоне по 10 раз побеждал, проигрывал и играл вничью.

Будет ли очередная победа со счетом 1:0 для «сине-гранатовых», посмотрим в 23:00 на «Окко Спорт», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Евразия», «Беларусь 5», LaLiga TV, beIN Sports, DAZN, M+, Arena Sport и других каналах. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.