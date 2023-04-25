Хави: «Мы ведём переговоры с руководством о новом контракте»

Тренер «Барселоны» Хави Эрнандес с большой долей вероятности продлит свой контракт, который истекает летом 2024 года. Испанец признался, что ведёт переговоры с руководством по поводу нового соглашения.

«Мы ведём переговоры с руководством о новом контракте, недавно я разговаривал с президентом. У меня с ним хорошие отношения. Разговоры идут, поэтому я не думаю, что возникнет какая-либо проблема», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, под руководством Хави «Барселона» уже выиграла Суперкубок Испании. В данный момент клуб близок к тому, чтобы выиграть Ла Лигу. За 8 туров до конца отрыв от второго места составляет 11 очков.