«Барселона» не отказалась от идеи подписания Фирмино

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино всё ещё может оказаться в «Барселоне».

Бразилец станет свободным агентом после завершения сезона, так как его контракт с «Ливерпулем» не будет продлён. На прошлой неделе в СМИ появились слухи о договорённости 31-летнего форварда с «Барселоной», что позднее было опровергнуто. По данным Sky Sport, каталонский клуб по-прежнему рассматривает возможность приглашения Фирмино. Гранд Ла Лиги испытывает трудности с финансами, из-за чего, вероятно, сделает ставку на свободных агентов.

Роберто Фирмино стал автором 11 забитых мячей и пяти результативных передач в 33 поединках за «Ливерпуль» в нынешней кампании.