«Барселона» хочет обменять Феррана Торреса на Карраско

Каталонская «Барселона» планирует провернуть обмен вингерами с мадридским «Атлетико». «Сине-гранатовые» хотят отправить на «Ванда Метрополитано» Феррана Торреса, чтобы получить Янника Карраско. Об этом сообщает инсайдер Ашраф бен Айад в социальных сетях.

Напомним, Торрес пока производит неоднозначное впечатление на руководство «Барселоны», из-за чего в клубе сейчас раздумывают над продажей испанца. Ферран присоединился к команде в январе 2022 года, когда перешёл из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.

Отметим, что Торресу сейчас 23 года, тогда как Карраско в сентябре исполнится 30.