Хави согласен с Анчелотти, что «Барселона» по качеству игры не превосходит «Реал» на 11 очков

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес согласился с коллегой из мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который считает, что 11 очков отрыва «сине-гранатовых» в Ла Лиге не отражает разницу в классе между командами.

«Анчелотти прав. Если вы сравните нашу игру с «Реалом», то согласитесь с тем, что отставание в 11 очков – это слишком много. Я восприму эти слова в качестве комплимента, ведь мы проделали фантастическую работу в Ла Лиге. Каждый смотрит на свои интересы, нашим приоритетом в большей степени была Ла Лига, особенно после вылета из Лиги чемпионов», – заявил Хави на пресс-конференции.