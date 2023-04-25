Два футболиста «Барселоны» не согласились на сокращение зарплаты

Полузащитник Франк Кесси и защитник Андреас Кристенсен отвергли предложение «Барселоны» по сокращению зарплаты.

Каталонский клуб пытается найти дополнительные средства в связи с непростым финансовым положением. Как информирует издание Sport, руководство «Барселоны» обратилось к Франку Кесси и Андреасу Кристенсену с просьбой принять сокращённую зарплату – ивуариец и датчанин ответили отказом.

Кесси и Кристенсен выступают за «сине-гранатовых» с лета прошлого года. Оба футболиста перебрались в клуб в качестве свободных агентов. Хавбек ранее выступал за «Милан», а защитник – за лондонский «Челси».