Биограф Месси: «ПСЖ» остаётся первым выбором для Лео»

Журналист и биограф Лионеля Месси поделился мыслями о будущем игрока.

35-летний нападающий по-прежнему не согласовал с «Пари Сен-Жермен» новый контракт, в то время как нынешний договор истекает в июне. «Барселона» рассчитывает оформить возвращение своей легенды, и сам Месси, как неоднократно сообщалось в последние недели, готов к такому ходу.

Несколько иными сведениями поделился журналист Флоран Торшу, написавший биографию звёздного форварда: «Лео скоро исполнится 36 лет, но он продолжает мечтать о новой победе в Лиге чемпионов и выступлении в конкурентоспособной команде. Его первым выбором остаётся «ПСЖ», а «Барселона» и Хави вступят в дело, если переговоры сорвутся», – поведал Торшу в социальных сетях.