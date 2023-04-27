Ворота тер Штегена забросали мусором

В тридцать первом туре испанского чемпионата «Барселона» сражается с «Райо Вальекано», и к этому моменту гранд уже пропустил два мяча. Вдобавок, ворота немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена забросали мусором - его так много, что за линией ворот скопилась целая свалка из предметов, достаточно мелких для того, чтобы проходить через ячейки сетки ворот.

Убирать его немецкий голкипер не спешит - у него и так хватает работы в этом неудачно складывающемся матче.

Следить за событиями игры между «Барселоной» и «Райо Вальекано» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.