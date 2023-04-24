В «Барселоне» приняли решение относительно будущего Кристенсена

Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен вряд ли покинет клуб предстоящим летом.

Недавно в СМИ появилась информация о возможном уходе датчанина в связи с финансовыми трудностями «Барселоны». Интерес к 27-летнему футболисту, по слухам, проявляют представители Английской премьер-лиги. Как сообщает журналист Фернандо Поло, на данный момент каталонцы не намереваются расставаться с защитником. Сам игрок также счастлив в клубе и не планирует никуда уходить.

Андреас Кристенсен перешёл в «Барселону» из «Челси» прошлым летом на правах свободного агента. На его счету 25 матчей в текущей кампании.