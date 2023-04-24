Гави сказал Хави, что не хочет покидать «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Гави дал понять тренеру Хави Эрнандесу, что у него нет намерений покидать каталонскую команду ближайшим летом. Об этом сообщает издание Sport.

Напомним, несколько дней назад в пресс появились слухи о возможном переходе Гави в лондонский «Челси». Игрок якобы был недоволен тем, что «Барселона» до сих пор не может зарегистрировать его новый контракт. Тем не менее, источник заявляет, что полузащитник доволен своим положением в команде Хави Эрнандеса и хочет остаться в «Барселоне».

Гави в нынешнем сезоне записал на свой счёт гол и три результативные передачи.