Хави: «Я знаю, какая у тер Штегена личность, ведь играл с ним в одной команде»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о характере вратаря Марка-Андре тер Штегена. Напомним, наставник «сине-гранатовых» успел поиграть с немцем в одной команде в своём последнем сезоне за «Барселону».

«Я знаю, какая у тер Штегена личность, ведь играл с ним в одной команде. Он является очень методичным человеком, а сейчас я бы назвал его лучшим голкипером планеты», – сказал Хави на пресс-конференции.

Тер Штеген в данный момент является лучшим голкипером Ла Лиги по количеству сухих матчей. «Барселона» с немцем на воротах пропустила всего 9 мячей в 30 турах чемпионата Испании.