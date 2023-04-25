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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Я знаю, какая у тер Штегена личность, ведь играл с ним в одной команде»

25 Апреля 2023 • 14:57 Комментировать
Райо Вальекано
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Барселона
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26.04 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о характере вратаря Марка-Андре тер Штегена. Напомним, наставник «сине-гранатовых» успел поиграть с немцем в одной команде в своём последнем сезоне за «Барселону».

«Я знаю, какая у тер Штегена личность, ведь играл с ним в одной команде. Он является очень методичным человеком, а сейчас я бы назвал его лучшим голкипером планеты», – сказал Хави на пресс-конференции.

Тер Штеген в данный момент является лучшим голкипером Ла Лиги по количеству сухих матчей. «Барселона» с немцем на воротах пропустила всего 9 мячей в 30 турах чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Марк-Андре Тер Штеген
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО БАРСЕЛОНА
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