Хави: «Альба и Бускетс ужинали с Месси? Я заскочил к ним на десерт»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес отреагировал на новость о том, что его подопечные Серхио Бускетс и Жорди Альба вчера ужинали с Лионелем Месси. Напомним, нападающего «ПСЖ» в последнее время активно связывают с возвращением в «Барселону» на правах свободного агента.

«Альба и Бускетс ужинали с Месси? Я заскочил к ним на десерт. Если же говорить честно, Жорди и Серхио не говорили мне ничего по поводу Лионеля», – сказал Хави на пресс-конференции.

На счету Месси в этом сезоне 15 голов и 15 голевых передач в чемпионате Франции. Лионель открыт к возвращению в «Барселону», за которую забил 672 гола в 778 матчах.