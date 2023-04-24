Кристенсен может вернуться в строй к матчу с «Бетисом»

Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен может вернуться на поле уже к матчу против «Бетиса», который состоится в конце недели в рамках чемпионата Испании. Об этом сообщает инсайдер Хави Мигель в социальных сетях.

Отмечается, что Кристенсен точно пропустит поединок против «Райо Вальекано», который состоится послезавтра. Тренерский штаб «Барселоны» не хочет рисковать здоровьем футболиста.

Напомним, Кристенсен подписал контракт с «Барселоной» прошлым летом на правах свободного агента. Ранее датчанин выступал за лондонский «Челси», с которым брал Лигу чемпионов. Андреас также успел поиграть в аренде за мёнхенгладбахскую «Боруссию».