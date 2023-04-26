Хави: «Тер Штеген - лучший вратарь в мире»

Наставник каталонской «Барселоны» назвал лучшего голкипера в мире - это, как легко догадаться, вратарь его клуба, немецкий кипер Марк-Андре тер Штеген. Любопытно, что в свой последний сезон в качестве игрока «Барселоны» Хави успел поиграть с ним в одной команде - и он, по словам наставника, понравился ему еще тогда.

- Я выступал с ним в одной команде и это было большим преимуществом для нас. Он - перфекционист, если надо в чем-то улучшиться, тер Штеген не успокаивается, пока не делает это. Я считаю его лучшим вратарем в мире, - цитирует слова Хави итальянское новостное агентство ITASportPress.