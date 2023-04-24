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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти высказался насчёт возможного возвращения Месси в «Барселону»

24 Апреля 2023 • 14:11 Комментировать
Жирона
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Реал Мадрид
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25.04 20:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал комментарии по поводу возможного возвращения нападающего Лионеля Месси в каталонскую «Барселону». Напомним, аргентинец с лета 2021 года защищает цвета французского «ПСЖ».

«Возвращение Лионеля Месси в «Барселону»? Он может сделать всё, чего захочет. Сейчас я не думаю об этом. Пусть об этой проблеме заботится «Барселона», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, у Месси в конце сезона истекает контракт с «ПСЖ». Аргентинец не хочет подписывать новое соглашение, так как желает вернуться в «Барселону» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти Лионель Месси ПСЖ
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ЖИРОНА РЕАЛ МАДРИД
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