Анчелотти высказался насчёт возможного возвращения Месси в «Барселону»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал комментарии по поводу возможного возвращения нападающего Лионеля Месси в каталонскую «Барселону». Напомним, аргентинец с лета 2021 года защищает цвета французского «ПСЖ».

«Возвращение Лионеля Месси в «Барселону»? Он может сделать всё, чего захочет. Сейчас я не думаю об этом. Пусть об этой проблеме заботится «Барселона», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, у Месси в конце сезона истекает контракт с «ПСЖ». Аргентинец не хочет подписывать новое соглашение, так как желает вернуться в «Барселону» на правах свободного агента.