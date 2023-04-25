Хави высказался о прозвище Садовник

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своём прозвище.
«Меня стали называть «садовником» уже давно. Я не собираюсь останавливаться. Лучше пусть будет «садовник», чем кто-либо другой. Я не остановлюсь, пока футбол не станет справедливым для всех. Меня будут так называть ещё долгие годы», - сказал Хави в ходе вторничной пресс-конференции.
Напомним, что после недавней ничьей с «Хетафе» Хави пожаловался на сухой газон и солнце. Позже рулевой «Барселоны» заявил, что насмешки его не волнуют.
«Барселона» уверенно лидирует в турнирной таблице испанской Ла Лиги, опережая второй «Реал» на 11 очков. Ближайший матч команда Хави проведёт 26 апреля – против «Райо Вальекано».
Бан пользователя