Хави выпустит де Йонга в основе на матч с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес вместо травмированного Серхио Бускетса выпустит в основном составе Френки де Йонга в матче против «Райо Вальекано» в чемпионате Испании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

На пресс-конференции перед матчем Хави сказал, что у центрального защитника Эрика Гарсии есть шанс сыграть опорника в поединке с «Райо Вальекано». Тем не менее, источник утверждает, что тренер решил поставить на эту позицию Френки де Йонга, который вернулся на поле после травмы в матче с мадридским «Атлетико».

«Барселона» имеет возможность оторваться от второго места на 14 очков, ведь вчера мадридский «Реал» проиграл «Жироне» 2:4.