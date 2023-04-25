Хави: «Предстоит разыграть ещё 24 очка, наш отрыв составляет всего 11, это весьма солидно»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес признал, что у его команды есть солидное преимущество в чемпионской гонке Ла Лиги.

«Предстоит разыграть ещё 24 очка, наш отрыв составляет всего 11, это весьма солидное преимущество, но ещё ничего не решено. Мы постараемся приближаться к титулу с каждой победой. Я не думаю о рекордах, я думаю о победе в чемпионате. Вам не следует забывать, где мы были в прошлом сезоне», – сказал Хави на пресс-конференции.

«Барселона» близка к своему первому чемпионскому титулу Ла Лиги с 2019 года. Тогда команда взяла золотые медали под руководством Эрнесто Вальверде.