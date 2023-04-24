Де Йонг объяснил, почему не отыграл матч с «Атлетико» до конца

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг объяснил, почему отыграл всего 78 минут в матче с мадридским «Атлетико». Напомним, «сине-гранатовые» вчера минимально одолели «матрасников» на своём поле со счётом 1:0.

«Я провёл первую тренировку в общей группе лишь во вторник, поэтому отыграть сразу 90 минут было бы слишком много. Мы одержали очень важную победу над «Атлетико». Когда ключевые игроки травмированы, неудивительно, что команда может сбавить обороты в плане результатов», – сказал де Йонг на послематчевом интервью.

Напомним, де Йонг ранее отсутствовал несколько недель из-за травмы.