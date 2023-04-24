Дембеле не сыграет с «Райо Вальекано», но зато вернётся к матчу с «Бетисом»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле пропустит встречу с «Райо Вальекано» в чемпионате Испании, которая состоится в середине недели. По информации от инсайдера Хави Мигеля, француз не готов сыграть в матче с мадридской командой.

Тем не менее, источник сообщает, что с большой долей вероятности Дембеле появится на поле в матче против «Бетиса», который состоится в конце недели. Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес на недавней пресс-конференции тоже предположил, что Дембеле вернётся к матчу с «Бетисом».

Дембеле пропустил почти два месяца из-за травмы. На счету француза по 5 голов и ассистов в этом розыгрыше Ла Лиги.